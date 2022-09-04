Песков: Запад спровоцировал «большой мировой шторм»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия Запада привели к «большому мировому шторму», передает ТАСС.
По мнению Пескова, можно говорить об объективных и субъективных причинах, которые связаны «с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран».
«Но на этом фоне нам все-таки удается сохранять макростабильность», - заявил пресс-секретарь главы государства.
Он заверил, что в России для этого «ведется очень напряженная, продуманная, последовательная работа».
Ранее Песков анонсировал основные темы выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября.
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