Песков: Запад оказывает давление на страны, не присоединившиеся к санкциям

Он отметил, что такие действия требуют особого внимания и со стороны России, и со стороны этих стран. По словам Пескова, Москва продолжает тесные контакты с партнерами для того, чтобы минимизировать риски.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что отмена всех санкций и исков против России в международных судебных инстанциях должна стать неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса. По словам Захаровой, для Москвы неприемлем язык ультиматумов, сообщает НСН.

