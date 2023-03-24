Песков: Запад оказывает давление на страны, не присоединившиеся к санкциям
Страны Запада во главе с Соединенными Штатами оказывают грубое давление на государства, которые не присоединяются к антироссийским санкциям. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что такие действия требуют особого внимания и со стороны России, и со стороны этих стран. По словам Пескова, Москва продолжает тесные контакты с партнерами для того, чтобы минимизировать риски.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что отмена всех санкций и исков против России в международных судебных инстанциях должна стать неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса. По словам Захаровой, для Москвы неприемлем язык ультиматумов, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru