Песков: Выступление Путина на G20 по видеоконференции не планируется

Отдельного обращения президента России Владимира Путина по видеоконференции на саммите Группы двадцати не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Всю работу будет вести министр иностранных дел», — подчеркнул представитель Кремля.

В то же время Песков указал, что российские специалисты на экспертном уровне принимают участие в «весьма напряженной работе» по согласованию документов.

Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, напоминает RT. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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ФОТО: РИА Новости
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