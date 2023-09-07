Песков: Выступление Путина на G20 по видеоконференции не планируется
Отдельного обращения президента России Владимира Путина по видеоконференции на саммите Группы двадцати не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Всю работу будет вести министр иностранных дел», — подчеркнул представитель Кремля.
В то же время Песков указал, что российские специалисты на экспертном уровне принимают участие в «весьма напряженной работе» по согласованию документов.
Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, напоминает RT. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru