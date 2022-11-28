Песков: Высокий рейтинг Путина говорит о том, что он отвечает чаяниям людей

Песков указал, что показатели доверия Путину «традиционно очень высокие», социологи фиксируют «совсем небольшие изменения» от недели к неделе.

«Но в целом, действительно, это такой феномен: Путин - высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное — то, что он делает, действительно, отвечает чаяниям людей», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что поддержка людей для главы государства — это самое главное, и Путин основывает все свои решения и всю свою работу на этой широкой поддержке.

По последним результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту РФ доверяют 78,7% граждан, и его деятельность одобряют 75% россиян.

