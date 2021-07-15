Песков высказался по поводу взаимного признания вакцин между Россией и ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня, сообщает РИА Новости.

По его словам, конкретных результатов пока нет, но в Кремле надеются, что по этому вопросу сторонам удастся достичь взаимоприемлемого результата.

«Пока ещё конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что вопрос допуска зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок в Кремле пока не обсуждается, сообщает RT.

