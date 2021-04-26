Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая

В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, конкретики по этой теме нет.

Ранее украинский лидер в видеосообщении, опубликованном в Telegram, предложил своему коллеге встретиться в «любой точке Донбасса». Путин заявил, что готов встретиться в Москве в любое время. В понедельник Зеленский заявил, что «все идет к тому, что встреча состоится, а где, когда – это уже детали», его слова приводит РИА Новости.

«Никакой конкретики по этой теме нет», - заявил РИА Новости представитель Кремля.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о перспективах переговоров Путина и Зеленского.



