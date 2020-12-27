Песков: Встречи президента с бизнесменами в этом году не будет

По словам Пескова, отмена встречи не означает, что диалога с бизнесом нет, сообщает RT.

«Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей — прим. НСН), ТПП (Торгово-промышленная палата России — прим. НСН) и так далее», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, все основные решения в секторе экономики принимают с учётом мнения представителей бизнеса, пишут «Известия».

Напомним, ежегодные встречи президента страны и бизнесменов традиционно проходили в декабре. Их темами становились итоги года, наиболее актуальные для страны и бизнеса проблемы.

