Песков: Встречи президента с бизнесменами в этом году не будет
Ежегодная встреча президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса России в уходящем году не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, отмена встречи не означает, что диалога с бизнесом нет, сообщает RT.
«Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей — прим. НСН), ТПП (Торгово-промышленная палата России — прим. НСН) и так далее», — цитирует Пескова РИА Новости.
По словам представителя Кремля, все основные решения в секторе экономики принимают с учётом мнения представителей бизнеса, пишут «Известия».
Напомним, ежегодные встречи президента страны и бизнесменов традиционно проходили в декабре. Их темами становились итоги года, наиболее актуальные для страны и бизнеса проблемы.
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