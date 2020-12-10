Правительство схватилось за цены. Мишустин ищет виноватого после критики Путина

«Упустили ситуацию», «не приняли меры», «пустили на самотек» - выговаривал сегодня премьер Михаил Мишустин своим заместителям и профильным министрам. Еще осенью тенденция подорожания ряда товаров была заметна, и следовало обратить на нее внимание, продолжал пенять им глава кабмина.

«Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию, хотя все инструменты у вас есть? Недооценили риск, пустили на самотек», - сказал Мишустин на заседании правительства.

В условиях снижения доходов граждан подобное недопустимо, указал премьер.

Гнев премьер-министра вполне объясним: буквально накануне президент Владимир Путин потребовал не допустить ситуации, когда людям будет не хватать денег на продукты питания. Рост цен на базовые продукты питания «пандемией не объяснишь», заметил глава государства, приведя примеры стремительного роста цен на продукты первой необходимости. По словам Мишустина, если президент указывает правительству на ситуацию с ростом цен на продукты, значит работа ответственных за это структур и их руководителей «дает сбой, который необходимо устранить».

Виновными в ценовых упущениях названы вице-премьеры, Минэкономики, Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба. Реагировать премьер велел быстро, «с максимальным охватом от поля до прилавка и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети». Все необходимые нормативно-правовые акты он потребовал подготовить к утру понедельника. Глава кабмина поручил еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и докладывать ему на оперативном совещании по понедельникам.

С первыми шагами по обузданию цен правительство медлить не стало, и уже сегодня стало известно о рекомендации бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей за литр и 45 рублей за килограмм соответственно. Именно эти продукты, по данным Росстата, которые НСН приводила накануне, показали наиболее резкий рост.

Отдельного обращения премьер-министра удостоились производители и ритейл:

«Не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», - сказал Мишустин.

А на случай, если кто-то из производителей не понял тонкости момента, для сдерживания цен на то же растительное масло решено ввести заградительные пошлины на экспорт подсолнечника и рапса.

Производители сахара уже заявили о готовности заключить соглашение о продаже продукции по минимально возможным ценам. Как говорится, намек понят…

