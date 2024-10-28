Песков: Встреча Путина и Гутерриша в Казани была закрытой по просьбе генсека ООН

Формат встречи российского лидера Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша в Казани в рамках саммита БРИКС был закрытым по просьбе главы всемирной организации, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу», — сказал он.

Песков также отметил, что генсек ООН и Путин на встрече в Казани обменялись мнениями по самым разным вопросам.

Гутерреш приехал в Россию впервые с 2022 года для участия в саммите БРИКС. Саммит прошел с 22 по 24 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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