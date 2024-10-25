«Это прорыв!»: В Венгрии впечатлены появлением Эрдогана на саммите БРИКС

«В Венгрии много говорили и писали о саммите, и в основном положительно. И в нашей стране, и в западном блоке в целом очень внимательно смотрели на происходящее в Казани и осознают, что БРИКС – это большая и влиятельная группа. До этого БРИКС пытались немножко «унизить», но теперь понимают, что эта организация влияет на глобальные процессы. Очень важно, что там был президент Турции, которая является членом НАТО. Это прорыв!», - сказал Штир.

По его словам, впечатление на Европу произвело и появление в Казани Гутерриша.

«В Прибалтике и некоторых других странах задавались вопросом, почему там появился генсек ООН, однако в Венгрии считают это нормальным. Если там встречается половина мира, то он должен был там появиться. В Венгрии осознавали роль БРИКС в геополитике раньше, чем другие страны Запада, понимая, что миропорядок меняется. Так, несколько недель тому назад Виктор Орбан (премьер Венгрии - прим. НСН) говорил, что Венгрия должна вести открытую экономическую политику и для Запада, и для Востока», - заключил собеседник НСН.

При этом он высказал мнение, что сегодня Сербия ближе всех к БРИКС среди европейских стран.

Немецкий политолог Александр Рар ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Запад еще имеет шанс начать сотрудничать с БРИКС, но скоро «окно закроется», что чревато глобальным военным конфликтом.

