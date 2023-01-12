Песков: Все цели спецоперации остаются в силе

Он отметил, что о новых целях верховный главнокомандующий не сообщал. При этом на уточняющий вопрос журналистов, является ли целью России, в том числе, освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года, Песков ответил утвердительно.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что конечный результат специальной военной операции будет достигнут в любом случае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

