Песков: Все цели спецоперации остаются в силе

Цели спецоперации на Украине остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты России, должны быть освобождены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что о новых целях верховный главнокомандующий не сообщал. При этом на уточняющий вопрос журналистов, является ли целью России, в том числе, освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года, Песков ответил утвердительно.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что конечный результат специальной военной операции будет достигнут в любом случае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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