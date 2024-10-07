Песков: Возвращение посла РФ нельзя считать понижением уровня дипотношений с США

Возвращение посла России в США Анатолия Антонова в Москву не считается понижением уровня дипломатических отношений между РФ и Соединенными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Посол Антонов завершает работу в США

Ранее стало известно, что Антонов завершает командировку в США, напоминает RT. Дипломат занимал должность посла РФ в Вашингтоне с 2017 года.

Песков указал, что возвращение посла в Россию «нельзя» считать понижением уровня дипотношений между двумя странами. Как отметил представитель Кремля, новый глава российского диппредставительства будет «своевременно назначен».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПосолСШАРоссияДмитрий Песков

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