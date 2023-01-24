Песков: Возможность ограничения на выезд россиян из страны не обсуждается

Кремль не обсуждает возможность ввести ограничения на выезд россиян из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, в Кремле не обсуждается», - сказал Песков он в ответ на вопрос, который прозвучал на фоне предложенного Госдумой резервирования времени для проезда грузовиков через границу.

Ранее Глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что его поправки, требующие резервировать время проезда автомобилей через границу России, относятся только к грузовым автомобилям.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияГраница
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