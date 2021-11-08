Воспользоваться поддержкой государства при покупке жилья смогут только малообеспеченные чиновники. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге 8 ноября.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что российские чиновники якобы получили государственную поддержку, несмотря на то, что у них и так есть дорогая недвижимость.

Ранее в «Важных историях» (признанных иноагентом в РФ) была опубликована информацию о получении российскими чиновниками от государства многомиллионных субсидий на приобретение жилья в период с 2012 года.