Песков: Вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении

Представитель Кремля подчернкнул, что пока ЧВК «Вагнер» как юридическое лицо не существует и «не существовала». Говоря о возможных законодательных изменениях в этой области, Песков подчеркнул, что вопрос «по крайней мере будет на рассмотрении».

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал непростым вопрос легализации частных военных компаний, отметив, что тема должна обсуждаться правительством и Госдумой. Президент указал, что юридически таких организаций, в том числе «Вагнера», не существует: в России нет закона о ЧВК, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

