Песков: Вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении
Власти будут рассматривать вопрос о статусе частных военных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчернкнул, что пока ЧВК «Вагнер» как юридическое лицо не существует и «не существовала». Говоря о возможных законодательных изменениях в этой области, Песков подчеркнул, что вопрос «по крайней мере будет на рассмотрении».
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал непростым вопрос легализации частных военных компаний, отметив, что тема должна обсуждаться правительством и Госдумой. Президент указал, что юридически таких организаций, в том числе «Вагнера», не существует: в России нет закона о ЧВК, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru