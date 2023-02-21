Песков: Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России

Накануне Байден посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Не думаю, что для нас визит президента США ... является из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику», — отметил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков призвал «оставаться суверенными», подчеркнув, что главные приоритеты для России — сама страна и ее повестка дня.

