Песков: В США может исчезнуть потребность использовать Россию
Москва считает, что настанет день, когда у США не будет потребности использовать Россию и приносить в жертву двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ заявил, у кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заразительный смех, поэтому РФ будет ее поддерживать.
Песков пояснил, что президент РФ также говорил, что, возможно, настанет ситуация, когда у американцев больше не будет надобности использовать Россию как инструмент политической борьбы и приносить отношения двух стран в жертву ради интересов этой борьбы.
Так он ответил на вопрос журналистов о реакции западных СМИ на слова Путина.
Ранее кандидат от республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на ироничные комментарии Путина о поддержке Харрис, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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