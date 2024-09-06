Песков: В США может исчезнуть потребность использовать Россию

Ранее Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ заявил, у кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заразительный смех, поэтому РФ будет ее поддерживать.

Песков пояснил, что президент РФ также говорил, что, возможно, настанет ситуация, когда у американцев больше не будет надобности использовать Россию как инструмент политической борьбы и приносить отношения двух стран в жертву ради интересов этой борьбы.

Так он ответил на вопрос журналистов о реакции западных СМИ на слова Путина.

Ранее кандидат от республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на ироничные комментарии Путина о поддержке Харрис, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

