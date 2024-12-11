Песков: В планах Путина нет разговора с Трампом

По его словам, со стороны Трампа никаких инициатив также пока не было.

«По крайней мере, мы ждём до инаугурации, а там видно будет», - заключил он.

Песков также добавил, что премьер Венгрии Виктор Орбан, недавно общавшийся с Трампом, никаких посланий Путину от него не передавал.

Ранее в Кремле заявили, что Путин и Орбан по телефону обсудили украинскую проблематику, а также сирийский вопрос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

