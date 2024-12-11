Песков: В планах Путина нет разговора с Трампом
В планах российского лидера Владимира Путина пока нет разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля.
По его словам, со стороны Трампа никаких инициатив также пока не было.
«По крайней мере, мы ждём до инаугурации, а там видно будет», - заключил он.
Песков также добавил, что премьер Венгрии Виктор Орбан, недавно общавшийся с Трампом, никаких посланий Путину от него не передавал.
Ранее в Кремле заявили, что Путин и Орбан по телефону обсудили украинскую проблематику, а также сирийский вопрос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину
- Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ
- В России пресекли канал поставки анаболиков в Европу
- Песков: В планах Путина нет разговора с Трампом
- Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву
- Распространителей онлайн-рекламы обязали отчислять 3% доходов в бюджет
- Стивен Содерберг приступил к работе над новым фильмом
- Нарколог допустил, что продажа алкоголя с пометкой на «Госуслугах» породит черный рынок
- Потери ВСУ в Курской области превысили 39 860 военнослужащих
- Экс-главред «Новой газеты» иноагент Муратов покинул Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru