Песков: В отличие от стран Запада, Турция сохраняет диалог с Россией
Турция в отличие от стран Запада продолжает сохранять диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Москва будет использовать эти каналы диалога для разъяснения своих позиций. По словам Пескова, Россию и Турцию связывают тесные, многогранные и взаимовыгодные отношения, хотя есть ряд вопросов, по которым у стран имеются разногласия.
Ранее, 8 июля, Дмитрий Песков заявил, что Киев и Анкара нарушили условия возвращения на Украину командиров националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в РФ). Тогда он отмечал, что условия проигнорировали как украинская, так и турецкая стороны, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru