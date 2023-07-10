Песков: В отличие от стран Запада, Турция сохраняет диалог с Россией

Он отметил, что Москва будет использовать эти каналы диалога для разъяснения своих позиций. По словам Пескова, Россию и Турцию связывают тесные, многогранные и взаимовыгодные отношения, хотя есть ряд вопросов, по которым у стран имеются разногласия.

Ранее, 8 июля, Дмитрий Песков заявил, что Киев и Анкара нарушили условия возвращения на Украину командиров националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в РФ). Тогда он отмечал, что условия проигнорировали как украинская, так и турецкая стороны, сообщает «Радиоточка НСН».

