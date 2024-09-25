Песков: В Кремле сомневаются в возможности новой «зерновой сделки»
25 сентября 202412:11
Москва пессимистично оценивает перспективы новой «зерновой сделки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
Он рассказал, что на новом соглашении настаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, Россия, приводя свои аргументы, исходит из собственного опыта.
«Мы уже имеем определенный опыт реализации, а точнее нереализации "зерновой сделки"».
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru