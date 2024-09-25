Песков: В Кремле сомневаются в возможности новой «зерновой сделки»

Москва пессимистично оценивает перспективы новой «зерновой сделки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

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Он рассказал, что на новом соглашении настаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, Россия, приводя свои аргументы, исходит из собственного опыта.

«Мы уже имеем определенный опыт реализации, а точнее нереализации "зерновой сделки"».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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