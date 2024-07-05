Эрдоган обсудил с Путиным идею нового зернового коридора для стран Африки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным идеи организации нового «зернового коридора» через Турцию, который будет направлен на поддержку стран Африки, нуждающихся в этом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Эрдогана, Турция успешно реализовывала черноморский зерновой коридор, перевезя 30 млн тонн зерна. Он предложил создать новый коридор через Турцию в Африку и другие нуждающиеся регионы, отказавшись от поставок зерна на Запад.
По словам Эрдогана, переговоры с Путиным в Астане прошли успешно, и обе стороны положительно отнеслись к инициативе создания нового зернового коридора через Турцию, отмечает «Газета.Ru». Он выразил уверенность в успешной реализации этого проекта и подчеркнул важность поддержки стран, страдающих от нехватки продовольствия.
Эрдоган добавил, что также обсудил с Путиным возможности дальнейшего сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru