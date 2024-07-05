Эрдоган обсудил с Путиным идею нового зернового коридора для стран Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным идеи организации нового «зернового коридора» через Турцию, который будет направлен на поддержку стран Африки, нуждающихся в этом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция успешно реализовывала черноморский зерновой коридор, перевезя 30 млн тонн зерна. Он предложил создать новый коридор через Турцию в Африку и другие нуждающиеся регионы, отказавшись от поставок зерна на Запад.