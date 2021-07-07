Песков: В Кремле обеспокоены заявлениями МИД Британии об эсминце в Черном море

Заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о возможном повторении инцидента с эсминцем, который нарушил границу РФ в Черном море, вызывают обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, переговоры между Россией и Великобританией не ведутся.

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Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что делая такие заявления, британцы продолжают искать «приключения на свою голову», а бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов отметил, что министр иностранных дел Великобритании не задумывается о последствиях своих слов.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ВеликобританияКремльДмитрий Песков
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