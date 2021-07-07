Песков: В Кремле обеспокоены заявлениями МИД Британии об эсминце в Черном море

Заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о возможном повторении инцидента с эсминцем, который нарушил границу РФ в Черном море, вызывают обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, переговоры между Россией и Великобританией не ведутся.