Песков: В Кремле обеспокоены заявлениями МИД Британии об эсминце в Черном море
Заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о возможном повторении инцидента с эсминцем, который нарушил границу РФ в Черном море, вызывают обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, переговоры между Россией и Великобританией не ведутся.
Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что делая такие заявления, британцы продолжают искать «приключения на свою голову», а бывший главком Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов отметил, что министр иностранных дел Великобритании не задумывается о последствиях своих слов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru