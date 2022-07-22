Песков: В Кремле не знают об охоте на экс-продюсера группы «Грибы»
В Кремле не в курсе ситуации с экс-продюсером группы «Грибы», украинцем Юрием Бардашом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Бардаш бежал из Грузии в Россию, объяснив это тем, что после песни с критикой президента Украины на него «объявлена охота».
«Мы не знаем песню, мы не в курсе этой ситуации», - сказал Песков.
При этом он отметил, что многие люди обращаются к России, пытаясь найти здесь спасение от преследования.
«Если есть преследование, то, конечно, и ему тоже помогут», - пообещал представитель Кремля.
Украинская группа «Грибы», основанная Бардашом в 2016 году, через год прославилась песней «Тает лёд» и снятым на нее клипом. При этом в конце 2017 года коллектив прекратил существование.
Как отмечает «Лента.ру», Бардаш бежал из Грузии в Россию пешком через горы. По его словам, после выхода песни «Позиция», в которой он раскритиковал Владимира Зеленского и украинизацию Донбасса, ему начали поступать угрозы.
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