Песков: В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе
Дискуссии в администрации президента о создании в России нового федерального округа не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в стране в ближайшее время появится федеральный округ, в состав которого войдут Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, напоминает 360.ru.
«В администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают», — указал представитель Кремля, подчеркнув, что разговора «в предметном плане» не ведется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оставил генерала Попова в СИЗО
- Ивлеева выразила желание выступить на ПМЭФ в 2025 году
- Швыдкой: Подготовка «Интервидения» находится в активной стадии
- Генерал Попов дал показания на других участников хищения
- В Москве три человека пострадали в ДТП с такси и «Камазом»
- В столичных театра произошли новые назначения
- Женщина погибла после удара дрона по автомобилю в Белгородской области
- Подъезд многоквартирного дома обрушился в Луганске после удара ВСУ
- Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22
- Россия и Китай совместно снимут приключенческий фильм о советских разведчиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru