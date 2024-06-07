Песков: В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в стране в ближайшее время появится федеральный округ, в состав которого войдут Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, напоминает 360.ru.

«В администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают», — указал представитель Кремля, подчеркнув, что разговора «в предметном плане» не ведется.

