Балицкий: Новые территории РФ и Крым войдут в новый федеральный округ

Он отметил, что новый федеральный округ будет создан в ближайшее время, а назовут его, возможно, «Новороссия».

«Когда президент РФ Владимир Путин примет это решение, я не знаю... Я думаю, что это должно быть в ближайшее время», - заключил Балицкий.

Ранее Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

