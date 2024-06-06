Балицкий: Новые территории РФ и Крым войдут в новый федеральный округ
Крым, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, войдут в состав нового федерального округа. Как пишет РИА Новости, об этом заявил запорожский губернатор Евгений Балицкий.
Он отметил, что новый федеральный округ будет создан в ближайшее время, а назовут его, возможно, «Новороссия».
«Когда президент РФ Владимир Путин примет это решение, я не знаю... Я думаю, что это должно быть в ближайшее время», - заключил Балицкий.
Ранее Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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