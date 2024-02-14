Песков: В Кремле не услышали новизны в заявлении Трампа о НАТО

Представитель Кремля напомнил, что это был один из основных посылов его президентства.

«Он постоянно повторял про эти два процента по разным случаям, поэтому никакой новизны в его подходе к этой проблеме нет», - добавил Песков.

Ранее Дональд Трамп сделал шокирующее для Белого дома заявление, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

