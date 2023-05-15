Песков: В Кремле не согласны со словами Макрона о зависимости России от Китая

В Кремле категорически не согласны со словами французского лидера Эммануэля Макрона о зависимости России от КНР. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что отношения России и Китая являются взаимовыгодными. По словам Пескова, Москва считает подход Франции абсолютно неправильным.

Ранее Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы конфликт вокруг Украины не расширился. По его словам, стоит задача помочь бывшей советской республике «выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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