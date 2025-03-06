Песков: В Кремле не считают США дружественной страной

США не являются для России дружественной страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал Румынию с действующим руководством недружественной для России

Он отметил, что в настоящее время США - это страна, с которой Россия «пытается реанимировать и восстановить отношения».

Ранее Песков заявил, что в Кремле согласны с позицией госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего конфликт на Украине прокси-войной между Москвой и Вашингтоном, сообщает RT.

Представитель Кремля добавил, что в России согласны с тем, что этот конфликт пора остановить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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