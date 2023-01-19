Песков: В Кремле не обсуждают тему конфискации имущества уехавших россиян
Тема конфискации имущества уехавших россиян и передачи его сиротам в Кремле не обсуждалась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не обсуждалась», — приводит RT его слова.
Так, 19 января вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что имущество покинувших Россию граждан можно было бы использовать для решения проблемы обеспечения сирот жильем. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что депутаты Госдумы без труда смогут дополнить перечень наказаний, предусматривающих конфискацию имущества.
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