Песков: В Кремле не обсуждают тему конфискации имущества уехавших россиян

Тема конфискации имущества уехавших россиян и передачи его сиротам в Кремле не обсуждалась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Госдуме готовят проект о конфискации имущества уехавших россиян

«Нет, не обсуждалась», — приводит RT его слова.

Так, 19 января вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что имущество покинувших Россию граждан можно было бы использовать для решения проблемы обеспечения сирот жильем. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что депутаты Госдумы без труда смогут дополнить перечень наказаний, предусматривающих конфискацию имущества.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры