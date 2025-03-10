В Госдуме предложили создать Латакийскую народную республику в Сирии

Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. С 7 марта в провинции Латакия в Сирии происходят столкновения. В Сети распространяются видео, как вооруженные бойцы действующей в Сирии власти террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) пытают и убивают жителей Латакии, Тартуса, Алеппо, в том числе женщин и детей. Жертвы – в основном алавиты (сторонники экс-президента Сирии Башара Асада) и христиане. По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), сотрудники госбезопасности Сирии за два дня убили 340 мирных жителей.

По словам депутата Журавлева, в Сирии происходит настоящий геноцид. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что российская сторона сделает все возможное, чтобы спасти преследуемых людей.

«Пора бы в прибрежных провинциях нам уже организовать оппозиционное движение и провозгласить создание Латакийской народной республики - иного выхода не вижу», - заявил Журавлев.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил «Радиоточке НСН», что спасти ситуацию в Сирии на фоне гражданской войны смогут только миротворцы, но не из соседних стран.