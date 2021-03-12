Песков: В графике Путина нет встречи в «нормандском формате»
12 марта 202118:33
Встречи лидеров «нормандской четверки» нет в графике президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В настоящий момент такого мероприятия в графике нет», — рассказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.
Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в апреле, сообщает «Свободная пресса».
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12 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru