Песков: В графике Путина нет встречи в «нормандском формате»

Встречи лидеров «нормандской четверки» нет в графике президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кравчук назвал возможную дату встречи лидеров стран «нормандского формата»

«В настоящий момент такого мероприятия в графике нет», — рассказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в апреле, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДонбассНормандская ВстречаВладимир ПутинДмитрий Песков
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