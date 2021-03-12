Кравчук назвал возможную дату встречи лидеров стран «нормандского формата»
Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встречу лидеров стран-участниц «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе планируется провести в апреле, сообщает РИА Новости.
Кравчук добавил, что в настоящее время данный вопрос решается на уровне политических советников.
«Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», - добавил глава украинской делегации.
Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине появился в июне 2014 года, в него входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести отдельные встречи с лидерами Германии, Франции, России, в случае, если не получится организовать совместный саммит. По его словам, встреча в «нормандском формате», так или иначе, готовится, однако её перспективы пока не ясны.
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