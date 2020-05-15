Песков в больнице, массовый скрининг на антитела к COVID-19, из «матрешки» в единый субъект
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Первый этап постепенного снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, начался на этой неделе в ряде российских регионов. Начался, несмотря на почти сенсационную новость о том, что эта инфекция добралась до пресс-секретаря президента и его жены. Дмитрий Песков и Татьяна Навка с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в больнице, их состояние опасений не вызывает. Тем временем, возможность гулять и заниматься спортом на свежем воздухе получили жители Кировской, Самарской областей, Чувашии, Татарстана и Башкирии. В Татарстане даже отменена система пропусков и открылись детские сады и ЗАГСы. В Москве послабления пока минимальны: возобновить деятельность разрешено только промышленным предприятиям и стройкомплексу. Это дало возможность вернуться к работе примерно полумиллиону граждан.
О возможности появления уже осенью этого года российской вакцины от коронавирусной инфекции стало известно в ходе совещания президента Владимира Путина с учеными-генетиками. Завершены лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных, проходят доклинические исследования готовой лекарственной формы. В июле начнутся клинические исследования на 300 добровольцах. В Москве, тем временем, началась массовая скрининговая программа по выявлению антител к новой коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к концу мая общая мощность городской системы тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Исследование позволит понимать, какое количество людей в городе переболело и какой сформирован коллективный иммунитет.
Проект поправок к закону «О полиции», вызвавший критику со стороны правозащитников и адвокатов, внесен в Госдуму. Он предполагает право полицейских проникать в жилые помещения и на земельные участки, вскрывать транспортные средства, применять огнестрельное оружие при действиях, «дающих основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Одна из внесенных поправок предусматривает снятие с полицейских всякой ответственности за совершенные во время службы действия.
Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявили о намерении объединить регионы. В настоящее время Ненецкий округ одновременно является и самостоятельным регионом и частью Архангельской области. В просторечии такая административная конструкция называется «матрешкой». Для того, чтобы объединение состоялось, в регионах должен пройти референдум, для положительного исхода которого требуются голоса более половины жителей обоих субъектов в поддержку объединения. Далее глава государства вносит в Госдуму законопроект об образовании нового региона, который затем должны одобрить двумя третями голосов обе палаты российского парламента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru