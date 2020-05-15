Песков в больнице, массовый скрининг на антитела к COVID-19, из «матрешки» в единый субъект

Первый этап постепенного снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, начался на этой неделе в ряде российских регионов. Начался, несмотря на почти сенсационную новость о том, что эта инфекция добралась до пресс-секретаря президента и его жены. Дмитрий Песков и Татьяна Навка с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в больнице, их состояние опасений не вызывает. Тем временем, возможность гулять и заниматься спортом на свежем воздухе получили жители Кировской, Самарской областей, Чувашии, Татарстана и Башкирии. В Татарстане даже отменена система пропусков и открылись детские сады и ЗАГСы. В Москве послабления пока минимальны: возобновить деятельность разрешено только промышленным предприятиям и стройкомплексу. Это дало возможность вернуться к работе примерно полумиллиону граждан.