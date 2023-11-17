Песков: Следующий президент должен быть таким же, как Путин
Следующий президент России должен быть «таким же», как действующий глава государства Владимир Путин. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
Он также сказал, что надеется, что Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента. «Уверен, что в этом случае он победит», - заявил Песков.
Выборы должны пройти в марте 2024 года. Действующий президент Владимир Путин о своем участии в них пока не объявлял. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков в августе заявил, что «наши президентские выборы — это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия». Он утверждает, что Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru