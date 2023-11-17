Песков: Следующий президент должен быть таким же, как Путин

Следующий президент России должен быть «таким же», как действующий глава государства Владимир Путин. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Он также сказал, что надеется, что Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента. «Уверен, что в этом случае он победит», - заявил Песков.