Песков усомнился в том, что Китай прогнётся под влиянием Запада

По его словам, повлиять на Пекин и заставить его изменить эту позицию очень непросто.

«Это очень серьёзная позиция, которая серьёзным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», - заключил представитель Кремля.

Ранее газета Politico сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу в попытке изменить позицию лидера КНР Си Цзиньпина по конфликту на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

