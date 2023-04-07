Песков усомнился в том, что Китай прогнётся под влиянием Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай является большой и очень серьёзной державой со своей суверенной позицией, сообщает РИА Новости.

Макрон заявил, что Си Цзиньпин должен «образумить Россию»

По его словам, повлиять на Пекин и заставить его изменить эту позицию очень непросто.

«Это очень серьёзная позиция, которая серьёзным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», - заключил представитель Кремля.

Ранее газета Politico сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу в попытке изменить позицию лидера КНР Си Цзиньпина по конфликту на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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