Песков усомнился в том, что Китай прогнётся под влиянием Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай является большой и очень серьёзной державой со своей суверенной позицией, сообщает РИА Новости.
По его словам, повлиять на Пекин и заставить его изменить эту позицию очень непросто.
«Это очень серьёзная позиция, которая серьёзным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», - заключил представитель Кремля.
Ранее газета Politico сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу в попытке изменить позицию лидера КНР Си Цзиньпина по конфликту на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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