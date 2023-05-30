Песков: участники БРИКС обсудят присоединение Венесуэлы к организации
30 мая 202313:29
Страны-участники БРИКС рассмотрят вопрос присоединения к организации Венесуэлы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Каракас давно выразил желание присоединиться к объединению.
Представить Кремля также отметил, что за последнее время значительное число стран заявили о желании стать частью БРИКС.
«Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано», — добавил Песков.
Ранее стало известно, что Венесуэла заявила о желании вступить в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru