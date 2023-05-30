Песков: участники БРИКС обсудят присоединение Венесуэлы к организации

Страны-участники БРИКС рассмотрят вопрос присоединения к организации Венесуэлы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, Каракас давно выразил желание присоединиться к объединению.

Представить Кремля также отметил, что за последнее время значительное число стран заявили о желании стать частью БРИКС.

«Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Венесуэла заявила о желании вступить в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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