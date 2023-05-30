Песков: участники БРИКС обсудят присоединение Венесуэлы к организации

По его словам, Каракас давно выразил желание присоединиться к объединению.

Представить Кремля также отметил, что за последнее время значительное число стран заявили о желании стать частью БРИКС.

«Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Венесуэла заявила о желании вступить в БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

