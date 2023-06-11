Песков: У России нет даже «хлипкого фундамента» для диалога с Украиной

По мнению Пескова, у России в настоящее время отсутствует какой-либо фундамент для выстраивания диалога с Украиной.



«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев (идти на диалог с РФ - прим. НСН), можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — цитируют пресс-секретаря президента «Известия».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов к любым контактам для достижения целей спецоперации иными средствами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



