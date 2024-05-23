Песков: У Путина нет контактов с Трампом

Президент России Владимир Путин не контактирует с бывшим главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Каких-то контактов с... Трампом, естественно, у Путина нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Дональд Трамп, который планирует участвовать в следующих выборах президента США, допустил, что в случае переизбрания добьется освобождения арестованного в России американского журналиста Эвана Гершковича. Гражданина США обвиняют в шпионаже, согласно данным ФСБ, журналист собирал информацию о работе одного из предприятий российского ВПК, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

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