Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
Главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в альянс. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что подписание протоколов прошло на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Так, Финляндия и Швеция станут членами альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.
Как заявил на церемонии генсек альянса Йенс Столтенберг, дверь НАТО «открыта для всех европейских демократий».
«Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами», - сказал Столтенберг.
Ранее, 29 июня, НАТО официально пригласила в свой состав Швецию и Финляндию, напоминает Газета.ru. На этом фоне председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил эти страны об опасности размещении военной инфраструктуры НАТО в собственных городах, отмечает телеканал «360».
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