Песков: у Кремля надежд на улучшение отношений России и США нет

Отношения России и США находятся на низшей точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, надежд на улучшение отношений двух стран в обозримой перспективе нет.

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«Прошедшие два года, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений, к сожалению», — добавил глава пресс-службы Кремля.

Ранее Песков призвал западные страны «раскаяться в цинизме», который те проявляли с 2014 года на фоне конфликта в Донбассе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияСШАРоссияДмитрий Песков
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