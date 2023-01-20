Песков: у Кремля надежд на улучшение отношений России и США нет
Отношения России и США находятся на низшей точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, надежд на улучшение отношений двух стран в обозримой перспективе нет.
«Прошедшие два года, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений, к сожалению», — добавил глава пресс-службы Кремля.
Ранее Песков призвал западные страны «раскаяться в цинизме», который те проявляли с 2014 года на фоне конфликта в Донбассе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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