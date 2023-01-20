Песков: у Кремля надежд на улучшение отношений России и США нет

«Прошедшие два года, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений, к сожалению», — добавил глава пресс-службы Кремля.

Ранее Песков призвал западные страны «раскаяться в цинизме», который те проявляли с 2014 года на фоне конфликта в Донбассе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

