Песков: Трамп не направлял Путину приглашение на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял приглашение на свою инаугурацию президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, не направлял», — подчеркнул представитель Кремля.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее СМИ сообщили, что американский политик пригласил на мероприятие лидера КНР Си Цзиньпина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнаугурацияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

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