Песков: Перспектива визитов Путина в США станет ясна после инаугурации Трампа
Перспектива вероятных визитов российского лидера Владимира Путина в США будет ясна после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью NEWS.ru во время пресс-подхода на Федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».
Также Песков призвал не забывать, что сегодня против России ведется война. «В этих условиях очень важно, что будут говорить и что будут делать», — подчеркнул представитель Кремля.
Кроме того, он отметил, что Россия готова обсуждать сложнейшие вопросы, однако выводы будут делаться, основываясь на конкретных шагах со стороны США. Песков добавил, что у России есть готовый план действий, он реализуется, также Москва будет делать все, чтобы достигнуть поставленные цели спецоперации.
Ранее Песков заявил, что американские власти способны быстро прекратить конфликт вокруг Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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