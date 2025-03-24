Песков: Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса

Предложение об обсуждении Черноморской инициативы на встрече в Саудовской Аравии поступило от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

Представитель Кремля указал, что глава российского государства Владимир Путин дал согласие на предложение коллеги.

«Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», - подчеркнул Песков.

Ранее в Саудовской Аравии стартовали переговоры представителей России и США. Как ожидалось, предметом обсуждения станет Черноморская инициатива.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАДональд ТрампДмитрий Песков

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