Песков: Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса
Предложение об обсуждении Черноморской инициативы на встрече в Саудовской Аравии поступило от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что глава российского государства Владимир Путин дал согласие на предложение коллеги.
«Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», - подчеркнул Песков.
Ранее в Саудовской Аравии стартовали переговоры представителей России и США. Как ожидалось, предметом обсуждения станет Черноморская инициатива.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru