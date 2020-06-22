Песков: Территориальных претензий к другим странам у РФ нет

Накануне президент Владимир Путин, комментируя поправки в Конституцию РФ, отметил, что при создании СССР не была закреплена процедура выхода из него республик.



Это, по мнению Путина, привело к тому, что та или иная республика, получив «российские земли», могла выйти из состава Советского Союза, прихватив с собой «подарки русского народа».



«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», - сказал Песков, комментируя слова Путина, передает RT.



Также сегодня Песков заявил, что Владимир Путин доволен сложившейся в России политической системой, так как она, по словам представителя Кремля, «доказала свою устойчивость и стрессоустойчивость», сообщает Ura.ru

