Песков: Территориальных претензий к другим странам у РФ нет
Россия не имеет каких-либо территориальных претензий к соседним государствам. Об этом сегодня, 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне президент Владимир Путин, комментируя поправки в Конституцию РФ, отметил, что при создании СССР не была закреплена процедура выхода из него республик.
Это, по мнению Путина, привело к тому, что та или иная республика, получив «российские земли», могла выйти из состава Советского Союза, прихватив с собой «подарки русского народа».
«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», - сказал Песков, комментируя слова Путина, передает RT.
Также сегодня Песков заявил, что Владимир Путин доволен сложившейся в России политической системой, так как она, по словам представителя Кремля, «доказала свою устойчивость и стрессоустойчивость», сообщает Ura.ru
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