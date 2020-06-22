Песков: Территориальных претензий к другим странам у РФ нет

Россия не имеет каких-либо территориальных претензий к соседним государствам. Об этом сегодня, 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кадыров поддержал возможное выдвижение Путина на новый президентский срок

Накануне президент Владимир Путин, комментируя поправки в Конституцию РФ, отметил, что при создании СССР не была закреплена процедура выхода из него республик.

Это, по мнению Путина, привело к тому, что та или иная республика, получив «российские земли», могла выйти из состава Советского Союза, прихватив с собой «подарки русского народа».

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», - сказал Песков, комментируя слова Путина, передает RT.

Также сегодня Песков заявил, что Владимир Путин доволен сложившейся в России политической системой, так как она, по словам представителя Кремля, «доказала свою устойчивость и стрессоустойчивость», сообщает Ura.ru

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ГраницаПутинПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры