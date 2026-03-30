Песков: РФ готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов
30 марта 202613:36
Россия готова оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что речь идёт в том числе и о европейском рынке.
Представитель Кремля добавил, что Россия, как надёжный поставщик энергоресурсов, привержена своим обязательствам.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о трёхмесячном продлении контракта на поставки российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
