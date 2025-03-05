Песков: Тема Ирана затрагивалась на переговорах с США
Россия и США на переговорах в Эр-Рияде затрагивали тему Ирана и ядерной проблемы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что стороны обсуждали этот вопрос, но недетально.
«Поэтому никаких конкретных инициатив не было», - указал Песков.
Переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Встреча сторон стала первой за четыре года, пишет «Свободная пресса». Как отмечал член делегации РФ, помощник российского президента Юрий Ушаков, участники переговоров провели «серьезный разговор по всем вопросам».
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