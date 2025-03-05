Песков: Тема Ирана затрагивалась на переговорах с США

Представитель Кремля подчеркнул, что стороны обсуждали этот вопрос, но недетально.

«Поэтому никаких конкретных инициатив не было», - указал Песков.

Переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Встреча сторон стала первой за четыре года, пишет «Свободная пресса». Как отмечал член делегации РФ, помощник российского президента Юрий Ушаков, участники переговоров провели «серьезный разговор по всем вопросам».

