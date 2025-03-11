Песков: Telegram стал главным источником получения информации в России

Мессенджер Telegram стал в России главным источником получения информации, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

Он отметил, что сегодня меняется «система восприятия потоков информации». В качестве примера Песков задал риторический вопрос о том, откуда россияне сегодня узнали об атаке БПЛА на столицу.

Чеченский министр назвал необоснованной блокировку Telegram в республике

После этого пресс-секретарь президента РФ констатировал, что Telegram сегодня является главным источником получения информации в России. В связи с этим он подметил, что формат мессенджера не располагает к лонгридам, а значит нужно учитывать изменение трендов и подачи информации.

Ранее власти Дагестана обратились к федеральным ведомствам с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram на территории республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:БеспилотникиДмитрий Песков

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