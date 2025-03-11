Песков: Telegram стал главным источником получения информации в России
Мессенджер Telegram стал в России главным источником получения информации, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.
Он отметил, что сегодня меняется «система восприятия потоков информации». В качестве примера Песков задал риторический вопрос о том, откуда россияне сегодня узнали об атаке БПЛА на столицу.
После этого пресс-секретарь президента РФ констатировал, что Telegram сегодня является главным источником получения информации в России. В связи с этим он подметил, что формат мессенджера не располагает к лонгридам, а значит нужно учитывать изменение трендов и подачи информации.
Ранее власти Дагестана обратились к федеральным ведомствам с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram на территории республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Капотне ликвидировали дрон ВСУ неразорвавшимся снарядом
- ВС России освободили промзону Суджи после операции с заходом в тыл ВСУ
- Глава Генштаба Герасимов проверил выполнение боевых задач в Курской области
- Маск потерял $29 млрд за сутки после падения цены акций Tesla
- Песков: Telegram стал главным источником получения информации в России
- Путин поручил включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества
- Захарова: Находящегося в Москве Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ
- При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей
- Инженеры обогнали программистов по темпам роста зарплат
- Песков: Запасов оружия Киеву хватит на месяцы при остановке поставок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru