Песков: Telegram стал главным источником получения информации в России

Мессенджер Telegram стал в России главным источником получения информации, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

Он отметил, что сегодня меняется «система восприятия потоков информации». В качестве примера Песков задал риторический вопрос о том, откуда россияне сегодня узнали об атаке БПЛА на столицу.