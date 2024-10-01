Песков: телефонный разговор Путина и Нетаньяху не запланирован
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК сообщил, что на данный момент не запланировано телефонного разговора между Владимиром Путиным и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Портал Ynet ранее сообщил, что офис Нетаньяху запросил переговоры с Кремлем на фоне угрозы атаки со стороны Ирана. По информации издания, израильская сторона надеялась убедить российское руководство оказать давление на Тегеран, чтобы тот отменил атаку.
Вечером 1 октября Иран осуществил масштабный ракетный обстрел Израиля. ЦАХАЛ призвал граждан укрыться в убежищах и оставаться там до получения новых инструкций.
Перед началом атаки Иран уведомил о своих намерениях как Россию, так и США, писало Reuters. В ответ на угрозу президент Байден отдал приказ американским военным оказать поддержку Израилю в отражении иранского нападения и перехвате ракет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru