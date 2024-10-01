СМИ: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

В то же время в офисе премьер-министра Израиля заявили, что не располагают сведениями о предстоящем контакте.

Последний телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся в декабре 2023 года и длился около 50 минут. Тогда, согласно заявлению пресс-службы израильского лидера, Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие в освобождении гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство, и выразил обеспокоенность по поводу отношений Москвы с Тегераном, назвав их потенциально опасными, передает «Радиоточка НСН».