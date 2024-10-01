СМИ: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху
Израильская сторона начала обсуждение возможного телефонного разговора между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Ynet со ссылкой на источники.
тот диалог может быть направлен на то, чтобы убедить российского лидера оказать влияние на Иран в целях предотвращения возможной эскалации конфликта в регионе. По информации издания, если переговоры состоятся, их ключевой задачей станет попытка добиться от Ирана отказа от любых нападений.
В то же время в офисе премьер-министра Израиля заявили, что не располагают сведениями о предстоящем контакте.
Последний телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся в декабре 2023 года и длился около 50 минут. Тогда, согласно заявлению пресс-службы израильского лидера, Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие в освобождении гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство, и выразил обеспокоенность по поводу отношений Москвы с Тегераном, назвав их потенциально опасными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru