СМИ: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

Израильская сторона начала обсуждение возможного телефонного разговора между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Ynet со ссылкой на источники.

тот диалог может быть направлен на то, чтобы убедить российского лидера оказать влияние на Иран в целях предотвращения возможной эскалации конфликта в регионе. По информации издания, если переговоры состоятся, их ключевой задачей станет попытка добиться от Ирана отказа от любых нападений.

Нетаньяху опроверг сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой»

В то же время в офисе премьер-министра Израиля заявили, что не располагают сведениями о предстоящем контакте.

Последний телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным состоялся в декабре 2023 года и длился около 50 минут. Тогда, согласно заявлению пресс-службы израильского лидера, Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие в освобождении гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство, и выразил обеспокоенность по поводу отношений Москвы с Тегераном, назвав их потенциально опасными, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Телефонный РазговорПутинРоссияНетаньяхуИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры