Песков: Степень вовлеченности США в конфликт вокруг Украины повышается
Степень вовлеченности США в украинский конфликт постоянно увеличивается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам представителя Кремля, нет оснований полагать, что вовлеченность Вашингтона «упрется в какой-то предел и дальше не пойдет». Песков считает, что от действующей администрации США «можно ожидать всего» на Украине.
«Администрация принимает непосредственное участие в украинском конфликте, администрация продолжает поддерживать Украину, провоцировать тем самым продолжение этого конфликта, администрация не склоняется к каким-либо... шагам, которые намекали бы на возможность урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Также Песков заявил, что Москва фиксирует удары Украины по территории РФ вооружениями производства США. По словам пресс-секретаря, «очевидно, что украинцы будут это делать», все это учитывается российской стороной.
Ранее представитель Кремля отметил «ничем не прикрытую вражескую позицию» Вашингтона в отношении Москвы и исторически самую низкую точку во взаимодействии двух стран, пишет 360.ru.
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